El Supremo frena a Hacienda por traspasar deudas a terceros con motivos genéricos

El Tribunal Supremo (TS) para los pies a la Agencia Tributaria y le exige que a la hora de derivar la responsabilidad subsidiaria de una deuda exponga de forma precisa, clara y detallada los motivos y no se base en argumentos genéricos. La derivación de la responsabilidad subsidiaria permite al fisco reclamar una deuda a un tercero, ya sea un particular o una compañía, si considera que ha actuado de forma conjunta con el deudor principal con el objetivo de dificultar o imposibilitar el cobro de la deuda por parte de la Administración.