Un Supremo dividido ratifica la condena del juez Acayro, 'azote' de la corrupción urbanística en Cantabria

Luis Acayro, que era titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Santander, está condenado por "requerir al Ayuntamiento de Castañeda (Cantabria) la documentación completa de unos expedientes de contratos menores" en perjudicio de un abogado vinculado al sector inmobiliario cántabro. El TSJ consideró que aquella petición del juez instructor no era necesaria y que infringió la ley por ello. Acayro es muy conocido en Cantabria, donde instruyó una veintena de macrocausas por corrupción urbanística en Castro Urdiales.
