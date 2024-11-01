edición general
Un Supremo dividido ratifica la condena del juez Acayro, 'azote' de la corrupción urbanística en Cantabria

Un Supremo dividido ratifica la condena del juez Acayro, 'azote' de la corrupción urbanística en Cantabria

Luis Acayro, que era titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Santander, está condenado por "requerir al Ayuntamiento de Castañeda (Cantabria) la documentación completa de unos expedientes de contratos menores" en perjudicio de un abogado vinculado al sector inmobiliario cántabro. El TSJ consideró que aquella petición del juez instructor no era necesaria y que infringió la ley por ello. Acayro es muy conocido en Cantabria, donde instruyó una veintena de macrocausas por corrupción urbanística en Castro Urdiales.

Thornton #1 Thornton
Si leéis la noticia apreciaréis un claro paralelismo entra las razones de la inhabilitación (que dos de los tres jueces del TSJ no comparten) y lo que está haciendo el "juez" Peinado. Pero a este último no se le toca.
Mediorco #3 Mediorco
Un juez que hacía su trabajo y al que han quitado de enmedio. Igual que a Garzón.
Yoryo #4 Yoryo
#3 Garzón no es un buen ejemplo de juez, amparo la tortura durante años, como Marlaska. Cierto que su inhabilitación fue por otras causas (grabaciones "ilegales")
#5 uvi
#4 Y al juez que autorizo Pegasus en los teléfonos de los abogados del process también lo han inhabilitado..que no que es broma...la justicia siempre patina hacia el mismo lado
Dene #2 Dene
La justicia está para permitir que los de siempre sigan haciendo lo de siempre
