El Supremo confirma que hubo delito de odio contra un grupo de menores migrantes en Melilla

Los hechos se remontan a 2017 cuando un grupo de personas vertieron mensajes contra los menores en redes sociales. «Tenemos que organizarnos y hacer patrullas por barrios. Ya lo hicimos una vez y limpiar las calles de esta gentuza. Solo entienden la ley del estacazo», reza uno de los mensajes, según se lee en la sentencia. «Y pensar que éstos h.p. nos cuestan más de un millón de euros al año para nada y que pagamos con nuestros impuestos y encima roban y atracan a la mano que les da de comer estos lo único que merecen es meterlo en un pozo...»