El Supremo confirma la condena por homicidio imprudente a un hombre que mató de un puñetazo a otro al intentar parar una agresión machista

El Supremo confirma la condena por homicidio imprudente a un hombre que mató de un puñetazo a otro al intentar parar una agresión machista

Eleva la cuantía de la indemnización que impuso la Audiencia Provincial de Madrid para los hijos del fallecido, un hombre de 91 años que pegaba a su mujer con un bastón en plena calle

etiquetas: supremo , condena , violencia , homicidio , anciano , bastón
10 comentarios
Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
"El juzgado de primera instancia, en Getafe, condenó por homicidio imprudente a dos años de prisión e indemnización de 24.060 euros para cada uno de los dos hijos del fallecido. La Audiencia Provincial, tras revisar los hechos, sustituyó la pena de cárcel por una multa de 450 euros al considerar el homicidio imprudente como menos grave y rebajó también la indemnización, fijando una cantidad de 10.000 euros para cada hijo"

"Ese es el punto que recupera

…  media   » ver todo el comentario

valandildeandunie #7 valandildeandunie *
No se podía saber que la escoria de esta web iba a estar a favor de basura maltratadora de mujeres. Por lo que sea, eh? xD.

A.more #3 A.more
Para parar a un viejo de 91 años no hace falta pegarle. Digo yo

Veelicus #6 Veelicus
#1 #3 Estoy de acuerdo, pero leyendo la noticia me preocupa una cosa.
Imagina que estas en esa situacion y no golpeas al anciano, simplemente le das un pequeño empujon, no fuerte, pero lo justo para apartarlo de la persona a la que esta agrediendo, y por mala suerte se cae y se mata.
Pues estariamos en la misma situacion, homicidio imprudente y arruinado para toda la vida por intentar parar una agresion.
A mi esto no me parece justo, en mi opinion si alguien intenta evitar un delito flagrante y sin usar un uso excesivo de la violencia y por mala suerte el delincuente sufre algun tipo de lesion no deberia existir ningun tipo ni de condena ni de indemnizacion.

Veelicus #8 Veelicus
#4 Cierto, pero me remito a lo que pongo en #6

Pablosky #9 Pablosky *
#3 #4 y #5 esto es cierto.

Pero esta sentencia (y muchas otras) deja bastante vendido al “héroe” que vea una agresión en la calle.

Cuando te dicen que “no te calles ante la violencia machista” deberían añadir “pero tampoco hagas nada más, que la lías” :troll:

Bueno, coñas aparte, sin leer la sentencia con los hechos probados exactos es difícil saber hasta qué punto se ha excedido. Tanto que 3 juzgados no se ha puesto del todo de acuerdo.

Jaime131 #4 Jaime131
Habría bastado con agarrarle de un brazo para apartarle.

SegarroAmego #1 SegarroAmego *
Hay que ser una basura de persona para pegarle a un anciano de 91 años, me da igual todo lo demás

mund4y4 #10 mund4y4
#1 Hay que ser escoria para estar pegando a tu mujer en plena calle a bastonazos.
1 K 25
Foxdie #5 Foxdie
El que le pegó el puñetazo muchas luces no tenía.


