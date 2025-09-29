El Supremo confirma la condena por homicidio imprudente a un hombre que mató de un puñetazo a otro al intentar parar una agresión machista

Eleva la cuantía de la indemnización que impuso la Audiencia Provincial de Madrid para los hijos del fallecido, un hombre de 91 años que pegaba a su mujer con un bastón en plena calle
| etiquetas: supremo , condena , violencia , homicidio , anciano , bastón
"Ese es el punto que recupera
… » ver todo el comentario
Imagina que estas en esa situacion y no golpeas al anciano, simplemente le das un pequeño empujon, no fuerte, pero lo justo para apartarlo de la persona a la que esta agrediendo, y por mala suerte se cae y se mata.
Pues estariamos en la misma situacion, homicidio imprudente y arruinado para toda la vida por intentar parar una agresion.
A mi esto no me parece justo, en mi opinion si alguien intenta evitar un delito flagrante y sin usar un uso excesivo de la violencia y por mala suerte el delincuente sufre algun tipo de lesion no deberia existir ningun tipo ni de condena ni de indemnizacion.
Pero esta sentencia (y muchas otras) deja bastante vendido al “héroe” que vea una agresión en la calle.
Cuando te dicen que “no te calles ante la violencia machista” deberían añadir “pero tampoco hagas nada más, que la lías”
Bueno, coñas aparte, sin leer la sentencia con los hechos probados exactos es difícil saber hasta qué punto se ha excedido. Tanto que 3 juzgados no se ha puesto del todo de acuerdo.