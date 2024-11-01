El Supremo avala el 30% de vivienda protegida que Colau impuso a los constructores

El Tribunal Supremo ha avalado una de las medidas que más enfureció a los constructores durante el mandato de Ada Colau y que Jaume Collboni pretendía reformar, aunque no ha encontrado por ahora los apoyos para ello: la obligación a los promotores inmobiliarios de destinar el 30% de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.
| etiquetas: vivienda protegida , barcelona , política , tribunal supremo , constructores
Dicho esto, VPO SIEMPRE en alquiler. No queremos más Alicantes. El que quiera propiedad que se la pague el.