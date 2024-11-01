edición general
El Supremo avala el 30% de vivienda protegida que Colau impuso a los constructores

El Tribunal Supremo ha avalado una de las medidas que más enfureció a los constructores durante el mandato de Ada Colau y que Jaume Collboni pretendía reformar, aunque no ha encontrado por ahora los apoyos para ello: la obligación a los promotores inmobiliarios de destinar el 30% de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.

emmett_brown #1 emmett_brown *
Todos son iguales. La solución es liberar suelo. Los constructores están arruinados. Es que hay demasiada burocracia. No hacen autocrítica. Partido a partido.
#2 surco *
#1 Esto es como todo. Si no hace que dejen de construir, buena medida. Si hace que dejen de construir, mala medida. Si no hace que dejen de construir, pero sube el precio final de los pisos a libre mercado ( para soportar los de protección oficial) buena o mala según la relación entre cuanto los sube y cuántos pisos se consiguen de vpo.
Dicho esto, VPO SIEMPRE en alquiler. No queremos más Alicantes. El que quiera propiedad que se la pague el.
