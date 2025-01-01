El Supremo autoriza a Trump a recortar cerca de 700 millones de euros en fondos para investigación médica

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado este jueves al Gobierno de Donald Trump recortar cerca de 800 millones de dólares (690 millones de euros) en fondos destinados a la investigación en el ámbito de la salud y que incluyen, entre otros, programas para la prevención del VIH o el suicidio, en su intento de desmantelar el programa de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
| etiquetas: supremo , trump , clarence thomas , eeuu , sida , vih , aborto , salud
El mismo Kennedy www.meneame.net/story/vih-no-causa-sida-otras-conspiraciones-robert-f-
Tengo mis dudas. Los roedores de las praderas de EEUU son el reservorio de esta enfermedad. Así que algún caso se tiene que dar se tanto en tanto.
No parece que sea algo raro pero sí que tienen casos aislados por contacto con animales silvestres que actúan de reservorios de la bacteria.
time.com/7311474/california-resident-tests-positive-for-plague/