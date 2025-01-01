edición general
15 meneos
14 clics
El Supremo autoriza a Trump a recortar cerca de 700 millones de euros en fondos para investigación médica

El Supremo autoriza a Trump a recortar cerca de 700 millones de euros en fondos para investigación médica

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado este jueves al Gobierno de Donald Trump recortar cerca de 800 millones de dólares (690 millones de euros) en fondos destinados a la investigación en el ámbito de la salud y que incluyen, entre otros, programas para la prevención del VIH o el suicidio, en su intento de desmantelar el programa de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

| etiquetas: supremo , trump , clarence thomas , eeuu , sida , vih , aborto , salud
12 3 0 K 161 actualidad
12 comentarios
12 3 0 K 161 actualidad
Comentarios destacados:    
reithor #1 reithor
Kennedy jr estará celebrándolo.
2 K 46
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 primer caso de peste en EEUU desde hace años… :popcorn:

El mismo Kennedy www.meneame.net/story/vih-no-causa-sida-otras-conspiraciones-robert-f-
5 K 75
reithor #3 reithor
#2 de peste bubónica. Otras pestes abundan mucho allí.
0 K 11
#4 The_real_deal
#3 la peste naranja, la peor
0 K 9
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Tengo mis dudas. Los roedores de las praderas de EEUU son el reservorio de esta enfermedad. Así que algún caso se tiene que dar se tanto en tanto.
0 K 18
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#10 #5 hay más casos al año de VIH y van y recortan… así que
0 K 20
Format_C #9 Format_C
#2 justo venía a esto
0 K 7
Picatoste_de_ajo #10 Picatoste_de_ajo
#2 Aquí dice que se contagian unos siete casos cada año los USA según el CDC. La mayoría ocurren en estados del oeste. En julio, un hombre en Arizona murió por la peste.

No parece que sea algo raro pero sí que tienen casos aislados por contacto con animales silvestres que actúan de reservorios de la bacteria.

time.com/7311474/california-resident-tests-positive-for-plague/
0 K 9
Yorga77 #6 Yorga77
El colapso de un imperio no viene de golpe sino paso a paso con pequeños errores distendidos en el tiempo. :shit:
1 K 30
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 aquí llevan 7 meses dando esos pequeños errores xD
0 K 20
Yorga77 #8 Yorga77
#7 Solo es la frase que decían en un docu del imperio romano, pero también tienes razón. xD
0 K 10
Pepa56 #11 Pepa56
Este señor se carga el país en tiempo record.
0 K 6

menéame