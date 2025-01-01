El Supremo autoriza a Trump a recortar cerca de 700 millones de euros en fondos para investigación médica

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado este jueves al Gobierno de Donald Trump recortar cerca de 800 millones de dólares (690 millones de euros) en fondos destinados a la investigación en el ámbito de la salud y que incluyen, entre otros, programas para la prevención del VIH o el suicidio, en su intento de desmantelar el programa de diversidad, equidad e inclusión (DEI).