El Supremo abre juicio contra el fiscal general pero rechaza que sea apartado de su puesto

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado ha tomado la decisión después de que la Sala de lo Penal confirmara, con algunos matices y con uno de los magistrados en contra, el procesamiento de Álvaro García Ortiz. La apertura de juicio oral, además de una fianza de 150.000 euros, incluye la negativa de Hurtado a que García Ortiz tenga que ser suspendido como fiscal general del Estado tal y como había