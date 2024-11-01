El Supremo abre juicio contra el fiscal general pero rechaza que sea apartado de su puesto

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado ha tomado la decisión después de que la Sala de lo Penal confirmara, con algunos matices y con uno de los magistrados en contra, el procesamiento de Álvaro García Ortiz. La apertura de juicio oral, además de una fianza de 150.000 euros, incluye la negativa de Hurtado a que García Ortiz tenga que ser suspendido como fiscal general del Estado tal y como había
| etiquetas: supremo , fiscal general , ángel hurtado
Ademas insisten como única prueba en los mensajes borrados cuando la jurisprudencia del propio supremo deja meridiana mente claro que algo que no existe no sirve de prueba y no se puede especular.
De traca.
Como los 6 de Zaragoza, las sindicalista de la pastelería esa del país vasco, Alsasua y mil más.
Es cuestión de repetir la misma mentira mil veces.
#3 En este tipo de denuncias en las que hay una reclamación económica por el denunciante, la fianza tiene la función de que no aproveche el tiempo hasta el día de juicio para vaciar las cuentas y declararse insolvente. Es decir, el Supremo considera que hay indicios suficientes de culpabilidad. No se intenta evitar que se escape.
Que ciegos estáis.