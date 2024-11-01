La súplica de Feijóo en 2014 por la quita de deuda a Cataluña que tira por tierra su oposición actual  

Si Feijóo rechaza más de 83.000 millones para mejorar la vida de la gente, ¿para qué sirve el PP?. Page defiende la condonación de la deuda: “Es de justicia elemental”. La hemeroteca nunca deja de jugar malas pasadas y de sacar a relucir cambios de opinión muy radicales en función de la conveniencia del momento. Es el caso, una vez más, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y una intervención que protagonizó hace once años en Cataluña, en 2014, cuando todavía era presidente de la Xunta de Galicia.