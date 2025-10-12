Los supermercados Lidl ya tienen más cargadores eléctricos que Irlanda, Hungría y Grecia

Es un objetivo en el que están implicados gobiernos de los 27 estados de la UE. El reto pasa por alcanzar los 3,5 millones de puntos de recarga en 2030. Por ahora está lejos, muy lejos de alcanzase. Actualmente los países europeos apenas suman un millón de cargadores, 912.000. El retraso sería aún mucho mayor si no llega a ser por iniciativas alejadas del ámbito de la automoción o la energía pero que también se han sumado al desarrollo de las redes de recarga para vehículos.