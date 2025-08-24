Los superhéroes ya no salvan la taquilla: fatiga, saturación o cambio de paradigma

Desde 2011 siempre ha habido una película de superhéroes entre las cinco más vistas, salvo en 2017 (que sí tuvo cuatro en el top 10) y, obviamente, en 2020 por la pandemia. En 2018 fueron cuatro de cinco. En 2019, tres fueron de Marvel: Vengadores: Endgame se llevó la corona con 2.900 millones de dólares… Este año es posible que no haya ni una de Marvel.
Ahora entiendo que la gente pague por verlo, lo mismo que paga por comer comida basura en un McDonald.
Pero recuerdo que de joven, mientras yo iba al cine a ver una película de Andrej Vajda, miraba con una mezcla de incredulidad y condescendencia a la gente que hacía cola para ver La Jungla de Cristal.
Lo han exprimido hasta el hastío más profundo. Ahora, lo han hecho a propósito: millonarios son todos los que han explotado el tema.
A esto hay que sumar que llegaron las plataformas y el "pues me espero a verla en casa". Menos posibilidades aún de hacer taquilla