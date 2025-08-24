Los superhéroes ya no salvan la taquilla: fatiga, saturación o cambio de paradigma

Desde 2011 siempre ha habido una película de superhéroes entre las cinco más vistas, salvo en 2017 (que sí tuvo cuatro en el top 10) y, obviamente, en 2020 por la pandemia. En 2018 fueron cuatro de cinco. En 2019, tres fueron de Marvel: Vengadores: Endgame se llevó la corona con 2.900 millones de dólares… Este año es posible que no haya ni una de Marvel.