Los superhéroes ya no salvan la taquilla: fatiga, saturación o cambio de paradigma

Desde 2011 siempre ha habido una película de superhéroes entre las cinco más vistas, salvo en 2017 (que sí tuvo cuatro en el top 10) y, obviamente, en 2020 por la pandemia. En 2018 fueron cuatro de cinco. En 2019, tres fueron de Marvel: Vengadores: Endgame se llevó la corona con 2.900 millones de dólares… Este año es posible que no haya ni una de Marvel.

manuelpepito #2 manuelpepito
Básicamente es siempre la misma película pero el protagonista lleva una capa diferente
ctrlaltsupr1 #4 ctrlaltsupr1
#2 Mira… igualito que “Pesadilla en la cocina” con Chicote
Supercinexin #3 Supercinexin
Ir al cine para ver americanadas de superhéroes es patético. Esas películas son siempre para verlas en casa los domingos por la tarde en el sofá mientras te echas la siesta o comentas en el Menéame. No tienen más.
F_Grimes #5 F_Grimes
#3 El cine palomitero siempre ha existido, y normalmente es el más taquillero.
Ahora entiendo que la gente pague por verlo, lo mismo que paga por comer comida basura en un McDonald.
Pero recuerdo que de joven, mientras yo iba al cine a ver una película de Andrej Vajda, miraba con una mezcla de incredulidad y condescendencia a la gente que hacía cola para ver La Jungla de Cristal. :roll:
#7 javi618
#5 Seguro que ni sabes quién es Messi
#8 Grahml
A mí me fatigó hará ya diez años, con una de esas secuelas de Los 4 Fantásticos o algo similar.
Lo han exprimido hasta el hastío más profundo. Ahora, lo han hecho a propósito: millonarios son todos los que han explotado el tema.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Endgame fue un "fin de ciclo". Esto la convirtió en un grandísimo éxito de taquilla, pero también en un punto sencillo para decir "bueno, pues aquí me bajo".

A esto hay que sumar que llegaron las plataformas y el "pues me espero a verla en casa". Menos posibilidades aún de hacer taquilla
#6 Suikoden *
Ya han intentado la cosa seria, la cosa con colores, las comedias, la película indie aquella de familia disfuncional en la carretera de Lobezno y el Señor X moribundo, con suoerhormiga, el Morbius, que ya ves tú ...No sé qué más les queda.
