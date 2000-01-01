edición general
El súper yate de Mark Zuckerberg de 300 millones de dólares quemó dos millones de litros de diésel en los últimos nueve meses: emitió 5.300 toneladas de CO₂

El impacto ambiental del lujo náutico alcanza cifras alarmantes cuando se analiza el consumo del Launchpad, el súper yate de 300 millones de dólares de Mark Zuckerberg. Durante los últimos nueve meses, esta embarcación de 118 metros consumió más de dos millones de litros de diésel, lo que generó unas 5 mil 300 toneladas de CO₂. Para dimensionar estas cifras, cada hora de navegación produce emisiones equivalentes a las de 630 automóviles familiares promedio funcionando durante el mismo período.

elTieso #1 elTieso
Pero el problema es tu coche viejo, maldito consumidor individual destruyendo el planeta, el clima, y el futuro.
sleep_timer #2 sleep_timer
Pero tu Opel Corsa del 2000 no puede entrar en Madrid para que vayas a tu trabajo de mierda desde tu ciudad dormitorio de mierda.
Con tu sueldo de mierda tienes que comprarte un puto coche nuevo con 18565 sistemas anticontaminación que te cuesta un pastón que no tienes.

Es la puta realidad, duela a quien duela.
antesdarle #3 antesdarle
Ah pero el Opel corsa
