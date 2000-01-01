El súper yate de Mark Zuckerberg de 300 millones de dólares quemó dos millones de litros de diésel en los últimos nueve meses: emitió 5.300 toneladas de CO₂

El impacto ambiental del lujo náutico alcanza cifras alarmantes cuando se analiza el consumo del Launchpad, el súper yate de 300 millones de dólares de Mark Zuckerberg. Durante los últimos nueve meses, esta embarcación de 118 metros consumió más de dos millones de litros de diésel, lo que generó unas 5 mil 300 toneladas de CO₂. Para dimensionar estas cifras, cada hora de navegación produce emisiones equivalentes a las de 630 automóviles familiares promedio funcionando durante el mismo período.