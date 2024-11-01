·
Super Bigote se enfrente a la amenaza del capitalismo, el fascismo y a sus mentiras
El Super Héroe Popular defiende a puñetazo limpio al pueblo de Venezuela, librándolo, una vez más, de las amenazas extremistas.
ocio
#1
Pertinax
Hay Súper Bigote, hay meneo.
1
K
19
#3
Amoniaco
*
El mensaje se puede ver fácilmente en España también.
Podemos hace exactamente lo mismo "los fascistas no quieren que seamos felices, por que no quriren que estemos nosotros en el poder"
1
K
10
#4
Mustela
*
#3
En España tenemos al Super Perro:
www.meneame.net/story/no-pajaro-no-clark-kent-perro-gafas-tuiteros-res
0
K
10
#2
Yepyop
Es el mejor.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
