edición general
10 meneos
18 clics
Sumar lleva al Congreso la “ilegalidad” de la atención educativa alternativa a Religión en la Región de Murcia

Sumar lleva al Congreso la “ilegalidad” de la atención educativa alternativa a Religión en la Región de Murcia

La formación reclama a Educación que active la Alta Inspección para frenar las instrucciones que obligan a evaluar y calificar esa materia.

| etiquetas: religión , educacion , laicismo , murcia , sumar
8 2 0 K 111 politica
3 comentarios
8 2 0 K 111 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
PP y Vox son el brazo político de los obispos. Si sus hijos están perdiendo el tiempo en la asignatura de religión, necesitan que les demás también pierdan el tiempo en la alternativa a religión. Y además les amenazan con suspenderles.
0 K 20
#3 laruladelnorte
“no se puede evaluar lo que la ley no define como asignatura”. La pelota queda ahora en el tejado del Ministerio y de la Consejería, llamados a resolver un conflicto de legalidad que se ha colado, de lleno, en las aulas del curso 2025/2026.

¿Desde cuando la superstición es una asignatura a evaluar? el que quiera religión para sus hijos que los lleve a su parroquia.
0 K 10
#2 JandePorer
Que estamos en 2025. Es una vergüenza que se permita la religión en la educación pública. Que han pasado ya más de 300 años desde la ilustración. Otro suceso más que añadir a mi lista de "Cosas que pensabas que ibas a ver nunca más al cumplir cuarenta tacos".
0 K 7

menéame