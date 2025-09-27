Sumar se lanza a un proceso de apertura con sus fuerzas políticas "hermanas" con el foco en el próximo ciclo político

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha llamado este sábado a su formación a lanzar un proceso de apertura con sus fuerzas políticas "hermanas" que sirva para lo que queda de legislatura, pero también pensando en el próximo ciclo político. En su intervención durante la primera reunión del curso político del Grupo Coordinador del partido, al que ha asistido Yolanda Díaz, ha abogado por un encuentro que construya las bases de un programa común de acción política "abriendo puertas y ventanas".