edición general
23 meneos
31 clics
Suiza incluye la crueldad animal en el etiquetado de alimentos como la carne o la leche

Suiza incluye la crueldad animal en el etiquetado de alimentos como la carne o la leche

Con ello se obliga a especificar en el packaging si los productos proceden de animales a los que se les ha realizado algún procedimiento doloroso sin anestesia. El objetivo es ofrecer mayor transparencia hacia los consumidores para que puedan tomar decisiones mejor informadas. La obligación de declaración y etiquetado aplica a todos los establecimientos que ofrezcan estos productos, como restaurantes, pequeños comercios y minoristas.

| etiquetas: suiza , etiquetado , crueldad animal
19 4 0 K 215 actualidad
15 comentarios
19 4 0 K 215 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Suleiman
Me parece de pm. Todo lo que sea informar no está de más y así poder elegir.
6 K 92
#6 mcfgdbbn3 *
#2: Ya verás cómo se quejan los del "libertad carajo". Sí, libertad... para no informar, no libertad para que los consumidores puedan elegir en base a su conciencia.

Es igual que algunos con la carne artificial, o sea, les parece mal que uno pueda llegar a una carnicería, pedir 400 g de carne artificial, llevarla a casa, cocinarla y comértela. Solo quieren que sea legal consumir carne animal. Ya veréis cómo salen personas así como empiece a avanzar ese tipo de carne en popularidad y bajada de costes.

Y que conste que yo ahora consumo carne animal, pero no me cierro a otras alternativas y por supuesto, jamás le diría a otras personas lo que tienen que comer.
1 K 30
#9 Lusco2
#2 Lo importante para el común de los pobres es que sea barata. Lo que está es creando una industria cárnica de la tortura y un producto tiskismikis para gente con posibles
0 K 6
Fotoperfecta #13 Fotoperfecta
#2 El otro día hablando con mi pareja acerca de una noticia que habíamos leído, (Que la IA igual con el tiempo podría llegar a interpretar lo que expresan los animales.) los dos elucubrábamos con la posibilidad que los animales pudieran quejarse, pedir piedad, preguntarnos porqué los matamos, etc.
Un escalofrío nos recorrió por la espalda. Decíamos: ¿Te imaginas que vas por una granja y con un "traductor" puedes interpretar cómo los animales se cagan en toda nuestra generación por tenerlos en esas condiciones y que su final sea en nuestras mesas?
Yo creo que nos volvemos todos vegetarianos.
0 K 14
teneram #1 teneram
Concretamente, según los cambios introducidos, deberán etiquetarse los siguientes productos:

Carne de res de animales que fueron castrados o descornados sin anestesia
Carne de cerdo, si la castración, el corte de la cola o el limado de dientes se realizó sin anestesia
Huevos y carne de gallinas cuyo pico fue recortado sin mitigación del dolor
Leche de vacas que fueron descornadas sin mitigación del dolor
Ranas cuyas ancas fueron obtenidas sin anestesia
Hígado y carne de gansos y patos provenientes del cebado forzado

Más info: marcopack.com/suiza-inaugura-una-nueva-era-en-el-etiquetado-animal-deb
3 K 39
Dasmandr #5 Dasmandr
#1 "Ranas cuyas ancas fueron obtenidas sin anestesia"

Espera, espera. ¿Dejan a las ranas vivas después de quitarles las ancas?
¿Y el ponerles anestesia es bueno?
Pues podían matarlas directamente, sin dolor, y luego quitarles las ancas.

Algo me he perdido, fijo.
1 K 26
tdgwho #10 tdgwho
#5 Me temo que la opción es saco las ancas, y tiro la rana a la basura. He visto (ojalá pudiese desverlos) videos de como obtienen piel de zorros y focas.... No es agradable
1 K 28
Dasmandr #11 Dasmandr
#10 soy de los que apartan la vista, o el canal, cuando se despellejan animales muertos... no quiero ni pensarlo.
0 K 8
tdgwho #12 tdgwho
#11 Es descorazonador.
0 K 10
#3 Taniaaa
Pues no nos queda camino por recorrer a los españolitos... Aquí aún matamos toros a espadazos por diversión y colgamos galgos cuando se hacen viejos y no sirven para la caza...
2 K 32
#7 Pepepistolas
A ver como resuelven la fiesta del cordero o la mierda del halal sin que pasen a ser racistas de pura cepa
1 K 24
vviccio #4 vviccio
Deben añadir fotos como en las cajetillas de tabaco.
1 K 24
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Y en los vegetales, no? La patata, "arrancada a mala saña", la lechuga "cercenada a mala idea", el trigo "segado a mala baba"...
0 K 15
victorjba #15 victorjba
Con que prohíban los anuncios de Central Lechera Asturiana me conformo
0 K 15
Estoeslaostia #14 Estoeslaostia
Va a tener un montón de éxito.
Como los anuncios y consejos en las cajetillas de tabaco.
Exactamente igual.
0 K 8

menéame