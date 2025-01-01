Suiza incluye la crueldad animal en el etiquetado de alimentos como la carne o la leche

Con ello se obliga a especificar en el packaging si los productos proceden de animales a los que se les ha realizado algún procedimiento doloroso sin anestesia. El objetivo es ofrecer mayor transparencia hacia los consumidores para que puedan tomar decisiones mejor informadas. La obligación de declaración y etiquetado aplica a todos los establecimientos que ofrezcan estos productos, como restaurantes, pequeños comercios y minoristas.