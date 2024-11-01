Suiza gasta en tratamientos de cáncer más que Suecia

En Suiza para tratar el cáncer se gasta por persona más dinero que en cualquier otro país de Europa aunque esto no se traduce en mayor tasa de supervivencia. El sistema sanitario de Suecia intenta ser lo más proactivo posible mientras que Suiza, Alemania y Austria siguen siendo muy reactivos. La gente suele esperar a enfermar para buscar ayuda. Suecia tiene una tasa de tabaquismo del 10 % mientras que en Suiza fuma el 25% de la población. También hay notables diferencias entre ambos países en lo que a la detección precoz y el cribado se refiere
| etiquetas: suiza , cáncer , medicina , salud pública , sistema sanitario , suecia
Sin embargo parece que funcionan con copagos al menos en los hospitales. Pagar por curarte un cáncer me parece miserable, no debería ser aceptable en ningún país del primer mundo.
Sin embargo el gasto público sanitario en Suecia es enorme. 9'7% sobre PIB datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/suecia
España con su 6,68% sobre PIB demuestra que tenemos un sistema sanitario mucho más competente. Con este altísimo aprovechamiento de recursos públicos si subiéramos un punto podríamos tener la mejor sanidad del mundo, pero entonces los políticos no podrían trapichear con la sanidad privada.