Suiza gasta en tratamientos de cáncer más que Suecia

En Suiza para tratar el cáncer se gasta por persona más dinero que en cualquier otro país de Europa aunque esto no se traduce en mayor tasa de supervivencia. El sistema sanitario de Suecia intenta ser lo más proactivo posible mientras que Suiza, Alemania y Austria siguen siendo muy reactivos. La gente suele esperar a enfermar para buscar ayuda. Suecia tiene una tasa de tabaquismo del 10 % mientras que en Suiza fuma el 25% de la población. También hay notables diferencias entre ambos países en lo que a la detección precoz y el cribado se refiere