Suiza: el 48% apoya limitar la población y restringir la inmigración

El 48% de los suizos apoyan actualmente limitar constitucionalmente la población a 10 millones y restringir la inmigración, según un reciente sondeo de Sotomo…

karakol
Suiza: el 48% apoya limitar la población y restringir la inmigración a los pobres.

Arreglao.
1
vicus.
#4 Esto va de lo que tanto le gusta a la VOXemia, inmigración no, excepto los ricos y que dejen algún donativo para la fundación de nuestro amado líder.
0
vicus.
Ven, deja tú pasta y lárgate. Y si pasas de tope, que pasa?. Se esteriliza a la población como los gatos?.
0
cunaxa
#1 ¿ Cómo que qué pasa en ese caso ? ¿ Envías una noticia y no sabes ni de qué va ?
Podías haberte enterado un poco, al menos para no estar enviando una noticia de mierda.
0
#11 Tronchador.
#1 Pues no sería mala idea limitar a dos el número de hijos por persona, y después de eso esterilizarse como... Sí, como personas.
0
Dragstat
Aunque se tiene la idea preconcebida de que los inmigrantes van a delinquir y a aprovecharse de las ayudas sociales, deberían pensar que la realidad es que la gran mayoría van a trabajar. Que reflexionen primero cuando a creen que necesitan, mientras pueden mirar como les va a los surcoreanos o a los japoneses.
0
encurtido
#7 Suiza tiene de especial la entrada de un capital inmenso, uno de los países con mayor inversión extranjera del mundo debido a sus bajos impuestos y su histórica neutralidad.

Si crecieran en población, tendrían que repartirse esta cantidad, porque el capital depositado desde el extranjero iba a ser el mismo.

Algo parecido a Irlanda. El tener un impuesto de sociedades bajo y acaparar todas las sedes americanas que tienen negocio en la UE les sirve para ser ricos porque son 5 millones. Si fueran 50 millones no sería un dinero importante.
1
Priorat
Pues parece que han perdido los que quieren controlar la población, ¿no?
0
DarthAcan
#9 No, han ganado 48% vs. 45%
0
Galton
¡Ah estos suizos!... tan democráticos ellos... :take: :take: :take:
0
unomas23
Esto no tiene ni pies ni cabeza. O no se han mirado el histórico de natalidad de los últimos 50 años y se creen que las pensiones las pagan los reyes magos.
0
cunaxa
Pues la UE ha dicho claramente que si se renegocian los tratados de circulación de personas, se renegocia todo.
EEUU les ha puesto unos aranceles de la leche, que jueguen a provocarnos a la UE, a ver qué les ocurre.
Mira que si tienen mala suerte y les pasa lo mismo...
0

