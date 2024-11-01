La sufragista más bella: fotos históricas de Inez Milholland a caballo en las marchas sufragistas de la década de 1910 [ENG]  

Inez Milholland Boissevain (1886-1916), la «sufragista más bella», fue una destacada sufragista, abogada y pacifista estadounidense. Desde sus días universitarios en el Vassar College, luchó por los derechos de las mujeres como tema principal de una amplia agenda socialista. El 3 de marzo de 1913, día antes de la toma de posesión presidencial de Woodrow Wilson, miles de sufragistas marcharon exigiendo el derecho al voto. Inez encabezó la marcha, vestida con capa blanca y corona, montaba un gran caballo blanco, una «Juana de Arco del sufragio».