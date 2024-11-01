·
Sueño profundo o de ondas lentas: cómo dormir bien de una vez por todas, según los expertos
Seguro que sabes lo que es la etapa REM del sueño, peor, ¿qué hay del sueño profundo o de ondas lentas? Los expertos nos explican por qué es tan importante y cómo asegurarte de dormir lo suficiente.
#1
capitan.meneito
Estamos apapaostiaos, ya no sabemos ni dormir.
1
K
17
#2
estemenda
Esta fase ocupa aproximadamente 15-25% del total del tiempo de sueño en jóvenes. Se presenta mayoritariamente en la infancia y disminuye con la edad.
(Wiki)
0
K
12
#3
LázaroCodesal
Pajilla y unas caladitas de humito de la risa. Mano de santo.
0
K
7
#4
Meloncio
Una cuenta corriente bien abultada ayuda mucho.
0
K
6
4
4
comentarios)
