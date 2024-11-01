El sueño de un caza conjunto FCAS se desvanece con la "opción viable" que ve Airbus de dos aviones distintos

La propuesta de desarrollar dos cazas en el programa FCAS lanzada el pasado diciembre por el mayor sindicato alemán, IG Metal, ha vuelto ahora de la mano de Alrbus, el socio industrial de ese país en este proyecto que lleva a partes iguales con Francia y España. El director general de la unidad de defensa de la empresa, Airbus Defence and Space, Michael Schölhorn, ha explicado que ésta “es una opción viable y creo que sería una buena opción”. Los desencuentros entre la industria francesa y alemana a cuenta del desarrollo del Futuro Sistema...
| etiquetas: caza conjunto , fcas , opción viable , airbus
"La pretensión francesa que transcendió el pasado verano de hacerse con hasta el 80% del pilar centrado en el futuro avión de combate, encabezada por Dassault Aviation, levantó las alarmas en la industria alemana, que teme acabar derivando esfuerzos en el desarrollo de una aeronave hecha a la medida de París. Mientras, España, encabezada industrialmente en el programa por Indra, sigue expectante estos desencuentros que las partes se… » ver todo el comentario
Un 80% me parece una exageración, pero un 50% Francia, un 30% Alemania y un 20% España me parece un buen punto de inicio a negociar.