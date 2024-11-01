edición general
El “sueño americano” es sustituido por el “sueño español”: ya 6 de cada 10 nuevos empleos son conseguidos por extranjeros

El mercado laboral español está viviendo una transformación silenciosa pero constante. Tras la pandemia, las dinámicas de contratación han cambiado de manera acelerada y el protagonismo recae cada vez más en los trabajadores que llegan de fuera de nuestras fronteras.

#3 endy
La otra cara de la moneda enlazada en el artículo
www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/espana-no-solo-pais-que-recibe-inmi

"España no es solo un país que recibe inmigración: también tiene emigración, y de alta calidad"

"cada año se marchan miles de jóvenes altamente cualificados que no encuentran aquí un proyecto vital y profesional viable."

#4 doppel
#3 buen aporte. Hay que sustituir los que se van por los que vienen. Lo que no entiendo es por qué no se van directamente a esos países que pagan más

#6 nopolar
#4 Se van ingenieros y llegan camareros.

#7 doppel
#6 Cierto, pero viene de todo, incluido médicos

#17 ChatGPT
#7 estaría de puta madre una estadística detallada sobre ese tema, en qué empleos contratan a los inmigrantes, duración de contratos, salarios, etc. para ver si “vienen” a bajar o a subir salario medio.

Se callarían bocas de uno u otro sesgo

#13 flixter
#6 en mi caso en concreto, ingeniero: me largué en 2014 a Paises Bajos para pasar de cobrar 1600 €/mes a 5000 €/mes (12 pagas en ambos casos). El incremento del coste de la vida, respecto a Barcelona, fué del 12% (calculado con mis gastos en 2014 y 2015). Por otro lado, casa de 160 m2 con jardín de 70 m2, 370k€. Lo mismo que valia un piso de 80 m2 en Barcelona.

#15 Gadfly
#13 aquí otro en la misma o parecida situación. Tb Holanda

#14 Marisadoro
#3 Relacionada.
España debería centrar sus esfuerzos en atraer talento extranjero altamente cualificado (José Carlos Díez, economista)
www.meneame.net/story/jose-carlos-diez-economista-alerta-espanoles-sol

#2 Andreham
Mientras los empresarios españoles estén contentos, todo genial.

Al fin y al cabo, son los que generan riqueza, empleos, y si se sienten contrariados, se irán del país, llevándose el dinero y los empleos.

#5 Banshee2x
No tiene sentido gastarse el dinero en formar a gente para que luego se vayan a otros países mientras importamos mano de obra de baja cualificación.

#12 enochmm
#5 "El perfil de los trabajadores que protagonizan este fenómeno es muy diverso: desde ocupaciones en el sector agrario y la hostelería hasta empleos cualificados en la sanidad o la tecnología."

#16 Gadfly
#5 hay tantas cosas que no tienen sentido...

#9 flixter
Que el paro en Catalunya está bajando, dices? :troll:

#1 doppel
qué trabajen ellos!

#8 Esteban_Rosador
Vienen porque les necesitamos. Gracias a ellos va bien la economía.

#11 doppel
#8 la economía va como un cohete

#18 eldude
#8 OK jubilado. El precio de la vivienda va como un cohete, La "moderación" salarial como un cohete. La mano de obra para que os limpien el culo a precio módico, también, como un cohete. Por no hablar de otras estadísticas que me como un strike.

La economía va "como un cohete" a base de maquillaje, deuda, empleo público sobredimensionado e inmigración masiva que engordan el PIB y el bolsillo de algunos.

#10 Jacusse
Cuántos en hostelería?


