El “sueño americano” es sustituido por el “sueño español”: ya 6 de cada 10 nuevos empleos son conseguidos por extranjeros

El mercado laboral español está viviendo una transformación silenciosa pero constante. Tras la pandemia, las dinámicas de contratación han cambiado de manera acelerada y el protagonismo recae cada vez más en los trabajadores que llegan de fuera de nuestras fronteras.
| etiquetas: sueño , americano , sustituido , sueño , español , empleos , extranjeros
www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/espana-no-solo-pais-que-recibe-inmi
"España no es solo un país que recibe inmigración: también tiene emigración, y de alta calidad"
"cada año se marchan miles de jóvenes altamente cualificados que no encuentran aquí un proyecto vital y profesional viable."
Se callarían bocas de uno u otro sesgo
España debería centrar sus esfuerzos en atraer talento extranjero altamente cualificado (José Carlos Díez, economista)
www.meneame.net/story/jose-carlos-diez-economista-alerta-espanoles-sol
Al fin y al cabo, son los que generan riqueza, empleos, y si se sienten contrariados, se irán del país, llevándose el dinero y los empleos.
La economía va "como un cohete" a base de maquillaje, deuda, empleo público sobredimensionado e inmigración masiva que engordan el PIB y el bolsillo de algunos.