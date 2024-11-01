edición general
7 meneos
85 clics
Suecia traslada una iglesia de madera especial de 113 años de antigüedad a un nuevo hogar a kilómetros de distancia [ENG]

Suecia traslada una iglesia de madera especial de 113 años de antigüedad a un nuevo hogar a kilómetros de distancia [ENG]  

Kiruna, la ciudad sueca más septentrional de la provincia de Laponia, tiene una iglesia de madera de gran importancia histórica. Construida de 1909 a 1912, fue votada como el edificio más bello del país. Cuando la mina LKAB necesitó ampliarse, poniendo en peligro su estabilidad, se tomaron medidas especiales. Durante 2 días, el extraordinario edificio de 672 toneladas, inspirado en una cabaña sami, fue trasladado a poco más de 3 millas de distancia, al nuevo centro de la ciudad, de una sola pieza por la empresa logística holandesa Mammoet.

| etiquetas: suecia , traslado , iglesia , madera , antigüedad , veidekke , lkab , mammoet , kiruna
6 1 0 K 84 cultura
3 comentarios
6 1 0 K 84 cultura
#1 DonaldBlake
"Con lo fácil que habría sido quemarla y ahorrarse historias" Varg.
1 K 14
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Anda que no hay noticias subidas sobre el traslado de Kiruna
www.meneame.net/search?q=Kiruna
0 K 12
#3 Robe7064
La iglesia es preciosa y no escatimaron en gastos para moverla. Me pregunto por qué permitieron que la mina se agrandara en esa dirección.

Con menos toneladas y mucha menos importancia arquitectónica, unos carpinteros y otros "cualquieras" trasladaron plr cuenta propia una iglesia de madera unos 8 km en una isla chilena. www.youtube.com/watch?v=xGiSs90bo2c&pp=ygURbWluZ2EgaWdsZXNpYSB0ZXk
0 K 7

menéame