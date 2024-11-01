Suecia traslada una iglesia de madera especial de 113 años de antigüedad a un nuevo hogar a kilómetros de distancia [ENG]  

Kiruna, la ciudad sueca más septentrional de la provincia de Laponia, tiene una iglesia de madera de gran importancia histórica. Construida de 1909 a 1912, fue votada como el edificio más bello del país. Cuando la mina LKAB necesitó ampliarse, poniendo en peligro su estabilidad, se tomaron medidas especiales. Durante 2 días, el extraordinario edificio de 672 toneladas, inspirado en una cabaña sami, fue trasladado a poco más de 3 millas de distancia, al nuevo centro de la ciudad, de una sola pieza por la empresa logística holandesa Mammoet.