edición general
15 meneos
26 clics
Sudán: se frustra una tregua humanitaria de tres meses

Sudán: se frustra una tregua humanitaria de tres meses

El conflicto interno en el país dura ya dos años y medio y ha provocado la peor crisis humanitaria del planeta

| etiquetas: sudán , tregua humanitaria , frustrada , genocidio
13 2 0 K 202 Africa
4 comentarios
13 2 0 K 202 Africa
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Tranquilos, que la flotilla ya está doblando el cabo de Buena Esperanza....
3 K 18
Beltenebros #2 Beltenebros
#1
La tregua había sido diseñada por asesores de la administración Trump.
1 K 36
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#2 ¿ En que parte de tus sólidos principios te has dejado la DUDH que dice que todos nacemos libres e iguales? ¿Qué parte de esa declaración te hace pensar que el activismo en favor de los derechos humanos y la paz es selectiva?
2 K 22
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Pues han sido los únicos que en dos años han intentado conseguir una tregua.
0 K 13

menéame