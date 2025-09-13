La sucia deriva del porno inmobiliario

(...) El morbo ya no está en la vivienda sino en la sodomía capitalista. Porque detrás de estos vídeos se esconde una ideología de la vivienda muy concreta: la idea de que si está al alcance de la vista es porque está al alcance de la mano. Y que si todos entramos (virtualmente) en casas que cuestan millones de euros es porque podrían ser nuestras si nos esforzáramos un poco más.
| etiquetas: porno inmobiliario , pisos , idealista , vídeos , vivienda , ricos
Ha llegado el punto en el que para los que se han quedado fuera del mercado inmobiliario el que tiene una vivienda pintoresca es rico. Menudo destrozo se nos viene encima.