edición general
4 meneos
38 clics
La sucia deriva del porno inmobiliario

La sucia deriva del porno inmobiliario

(...) El morbo ya no está en la vivienda sino en la sodomía capitalista. Porque detrás de estos vídeos se esconde una ideología de la vivienda muy concreta: la idea de que si está al alcance de la vista es porque está al alcance de la mano. Y que si todos entramos (virtualmente) en casas que cuestan millones de euros es porque podrían ser nuestras si nos esforzáramos un poco más.

| etiquetas: porno inmobiliario , pisos , idealista , vídeos , vivienda , ricos
3 1 1 K 36 ocio
7 comentarios
3 1 1 K 36 ocio
Dragstat #3 Dragstat
"Nadie puede pagar una casa donde vivir pero todos podemos mirar cómo viven los ricos"

Ha llegado el punto en el que para los que se han quedado fuera del mercado inmobiliario el que tiene una vivienda pintoresca es rico. Menudo destrozo se nos viene encima.
1 K 27
reithor #4 reithor
Alentando la próxima ola de desahucios masivos en unos años.
0 K 12
a69 #5 a69 *
Yo siempre he pensado que para hacer esos videos esas casas las alquilan: nota mental, si alquilas tú una casa NO USES EL SOFA NI LA ENCIMERA!!!
0 K 11
#2 guillersk
Humm ¿ Hecho en falta fascismo en el título? :troll:
0 K 9
Gadfly #7 Gadfly
#2 los pisos son fachas
0 K 6
Gadfly #6 Gadfly
mas amarillista y sensacionalista no podria ser el titular
0 K 6

menéame