Sucesos en la IV fase (Phase IV) (1974)

Phase IV (1974) ―¿percibe el lector que evito de forma constante citarla por su estúpido título español?― es ciencia ficción hard; dispone de solo tres personajes principales, y tiene otros pocos más de secundarios, y se focaliza en la investigación científica que se desarrolla en torno al comportamiento anómalo de las hormigas, las cuales, tras un misterioso evento cósmico, se alían de alguna manera; al principio comienzan a combatir la fauna limítrofe de su entorno, eliminando a sus depredadores naturales, y después centran su objetivo en...

2 comentarios
Brill #2 Brill
Mu gusta mucho esta película, lástima que Saul Bass no dirigiera más cosas.
Deckardio #1 Deckardio
Pese a lo que se pueda presuponer, no es una cinta tópica de "monstruos". Está muy bien y es original, si no la conocéis y os va la Cifi, os puede interesar.
