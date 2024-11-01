Sucesos en la IV fase (Phase IV) (1974)

Phase IV (1974) ―¿percibe el lector que evito de forma constante citarla por su estúpido título español?― es ciencia ficción hard; dispone de solo tres personajes principales, y tiene otros pocos más de secundarios, y se focaliza en la investigación científica que se desarrolla en torno al comportamiento anómalo de las hormigas, las cuales, tras un misterioso evento cósmico, se alían de alguna manera; al principio comienzan a combatir la fauna limítrofe de su entorno, eliminando a sus depredadores naturales, y después centran su objetivo en...