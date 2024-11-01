A la subjetividad no le sientan bien los uniformes: una charla-debate sobre educación

Charla-debate entre representantes de tres asociaciones dedicadas a promover el buen desarrollo de la infancia y al conocimiento de la importancia de esa etapa en la formación de las personas. Las ponentes hablarán de la importancia de reconocer la diversidad de cada niña y cada niño y de la necesidad de respetarla sin ofrecer modelos cerrados y excluyentes, sin encasillarlos ni patologizar sus comportamientos, cuidando sus entornos afectivos y estando atentos a sus malestares.