Las subidas del SMI impulsan el crecimiento y el empleo, según la Airef

Las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) no solo no han provocado las enormes pérdidas de puestos de trabajo vaticinadas en un inicio, sino que incluso suponen un ligero aumento del empleo. Es la conclusión a la que llega la Airef a partir de cinco documentos técnicos con los que elaboró el informe sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo en el pasado mes de marzo.

15 comentarios
#1 surco
Ha inyectado liquidez seguro y no creo que haya destruido puestos de trabajo ni sumergido nada. Toda actividad puede aguantar 1200 pavos al mes de un currela.
Para mi, el mayor acierto del gobierno. Y las 37,5 horas tb caben de sobra.

Que vivimos en el primer mundo.
9
#8 cunaxa
#1 El año en que más subió el SMI, el empleo subió en 420.000 personas. No hay que andar especulando, está medido. La subida del SMI coincidió con una fuerte alza del empleo.
3
#13 JanSolo
#1 Estoy de acuerdo. La inyección de liquidez en las familias y en los obreros es una de las claves de la buena marcha de la economía y el consumo. El sistema estaba necesitado de ello desde hace mucho tiempo. Y hay mucho más margen para subir los salarios, sobre todo del salario medio hacia abajo.
0
#2 yoma
Mala noticia para los agoreros de la derecha. Como siempre de espaldas a la realidad. :troll:
1
#3 mente_en_desarrollo
La Airef:
es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Independiente_de_Responsabilidad_Fisca

Es independiente, pero la presidencia la elige una comisión del congreso.
La actual salio por unanimidad en 2020.
es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Herrero_Sánchez
Me he quedado flipando con lo de la unanimidad. No lo esperaba posible con el PSOE ya en el gobierno.
2
#9 cunaxa
#3 Es un organismo técnico.
0
#14 atrompicones
Creo que toda inyección por abajo se convierte de inmediato en consumo es decir crece la demanda, y el aumento de la demanda genera empleo.
1
#5 omega7767
vaya vaya. Por un lado tenias al PP, economistas "reconocidos", tertulianos, la CEOE, empresarios de renombre todos hablando que llegaba la destrucion de españa, la destrucion del empleo y que eso era el objetivo de Podemos.

Tenias al PSOE que estaba un tanto cogido entre la espada y la pared. Decia que queria subir el SMI, pero solo un poquito

Lo gracioso fue que Podemos, ese grupo de gente inexperta, perroflautas, tenia razón y los grandes gestores y todos su circo nos mintieron o no tenian ni idea
1
#6 Leon_Bocanegra
#5 imposible, a mi me han contado cientos de veces que podemos no se preocupa de la clase obrera y solo se preocupa del feminismo y de hablar con la e
1
#10 cunaxa
#5 vaya vaya. Por un lado tenias al PP, economistas "reconocidos", tertulianos, la CEOE, empresarios de renombre todos hablando que llegaba la destrucion de españa, la destrucion del empleo
Pues todos esos se equivocaron.
Otra cosa es que después lo reconocieran o siguieran diciendo tonterías.

#6 a mi me han contado cientos de veces que podemos no se preocupa de la clase obrera y solo se preocupa del feminismo y de hablar con la e
Porque estás en los canales de bulos y odio de la extrema derecha. Van a engañarte. Es de tontos estar ahí. ¿ Por qué no te sales ?
0
#12 Leon_Bocanegra
#10 pues resulta que el único sitio que visito es meneame. Ni leo webs de periódicos ,ni entro a otros foros ni nada de nada. Única y exclusivamente meneame
0
#15 mariKarmo
Puto Perro Xanxe, va a pasar como el mejor presidente de la democracia.

HE DICHO
0
#4 rogerillu
Esta noticia no se puede tener en cuenta pues lavanguardia es un medio de comunicación comunista bolivariano de extrema izquierda afín al gobierno. Poned una de un periódico de bien como el ABC, a ver si hay huevos.
0
#11 Nusku
Antaño con los 700 eurazos que se llevaban al bolsillo los disfrutaban más, se están perdiendo las tradiciones.
0
#7 cunaxa
Está bien que haya un estudio serio que lo confirme.
En realidad lo suponíamos todos: millones de personas que siempre han estado ahogadas a fin de mes de repente tienen más dinero, pues aprovechan para saldar deudas, comer un poco mejor y permitirse algún capricho.
0

