Las subidas del SMI impulsan el crecimiento y el empleo, según la Airef

Las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) no solo no han provocado las enormes pérdidas de puestos de trabajo vaticinadas en un inicio, sino que incluso suponen un ligero aumento del empleo. Es la conclusión a la que llega la Airef a partir de cinco documentos técnicos con los que elaboró el informe sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo en el pasado mes de marzo.