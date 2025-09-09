La subida del SMI en 2026 recortará la brecha salarial de género

La subida del salario mínimo, que beneficiará a 2,4 millones de personas, impactará sobre todo en mujeres y sectores precarios. Del total de empleados que cobran el SMI, casi dos tercios son mujeres: el 65,8 %. La explicación se encuentra en la estructura del mercado laboral español: ellas concentran en mayor proporción los empleos más precarios y con los salarios bajos.