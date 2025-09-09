edición general
La subida del SMI en 2026 recortará la brecha salarial de género

La subida del salario mínimo, que beneficiará a 2,4 millones de personas, impactará sobre todo en mujeres y sectores precarios. Del total de empleados que cobran el SMI, casi dos tercios son mujeres: el 65,8 %. La explicación se encuentra en la estructura del mercado laboral español: ellas concentran en mayor proporción los empleos más precarios y con los salarios bajos.

Thornton #2 Thornton *
Del total de empleados que cobran el SMI, casi dos tercios son mujeres.

A ver lo que trada algún neoliberal de menémae en meterse con la brecha de género.

Edit: ya se me han adelantado
6 K 89
ChatGPT #1 ChatGPT
turra infinita con la brecha de genero, qué cansinez.
6 K 31
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
Todo es cansino cuando las circunstancias le benefician a uno, qué cosas...
1 K 30
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96 *
El problema de subir los salarios mínimos tan rápido es que se están igualando a los salarios medios (o medianos, mejor dicho), lo cual puede enfadar a trabajadores cualificados pues ven que su trabajo especializado no está tan bien remunerado como debiera.

Lógicamente, con el paso del tiempo los salarios medianos volverán a distanciarse, pero en el corto plazo esto puede generar malestar y roces entre trabajadores cualificados y empresas, aumentar la conflictividad y la movilidad-temporalidad…   » ver todo el comentario
1 K 23
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
#3 en resumen: el negro no quiere que otro negro tenga un caballo.
4 K 65
#9 blacar
#4 Es normal y natural que un trabajador cualificado tenga una remuneración superior a uno no cualificado. Es lo esperable y lo justo.
La comparativa no es muy buena porque el negro que ya tiene un caballo ve que se lo dan a otro negro, entonces él quiere uno mejor ... y eso está bien.

Fijate que el compañero ha dicho "puede generar malestar y roces entre trabajadores cualificados y empresas" ... eso es bueno.
Lo que sería malo es que generase malestar y roces ENTRE TRABAJADORES.
0 K 6
#7 blacar
#3 El roce entre en trabajador y su empresa para empujar los salarios no es algo negativo, es supervivencia.
0 K 6
johel #8 johel *
#3 "Como yo no puedo tenerlo, quitaselo", es literalmente un pecado biblico, cainismo. Uno de los rasgos mas descriptivos del españolito cristiano medio. El que envidia lo que no tiene y nunca podra tener, llegando al extremo de joder a todo el mundo para quitarselo sin conseguirlo para si mismo. El smi cala ahi con fuerza, los que cobraban "mas" ven como su salario no sube pero el smi sigue subiendo y caen.

Recuerdo un momento del cloacas junto a Marhuenda hablando de los estibadores diciendo "Ccobran mas que yo, esto no se puede permitir, hay que quitarselo". Toda la mesa en silencio dejandole hablar.
1 K 14
#10 audrey2012
#3 Pues a lo mejor que se cabreen es lo que hace falta para que se movilicen y exijan lo que les corresponde. El "estoy jodido pero me consuelo pensando que todos los demás también lo están y me enfado si alguien se atreve a mejorar" es lo que genera una sociedad pobre y miserable. El gobierno tiene mano para regular los salarios mínimos, pero para los salarios de convenio hay que mover el culo.
0 K 7
kreepie #11 kreepie
#3 Si consideras que tu sueldo no es el que mereces, pide una subida. O te vas a otro sitio donde sí te lo den porque te valoran como esperas. Como siempre.

No culpes a las mejoras generales de tu malestar personal.
1 K 23
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#3

El problema de subir los salarios mínimos tan rápido es que se están igualando a los salarios medios (o medianos, mejor dicho), lo cual puede enfadar a trabajadores cualificados pues ven que su trabajo especializado no está tan bien remunerado como debiera.

Si cobrabas lo que ahora es el salario mínimo o poco más ... o muy cualificado no estabas o se estaban riendo de tí en tu cara.
0 K 14
Edheo #13 Edheo
#3 Eso lo último que significa, es que los salarios medios... al no estar regulados por ley... se estancan como si con eso, no se perdiese nivel adquisitivo, cada año, pese que los mínimos, obviamente, tratan de ajustarse a la realidad del país

De nuevo, el mundo de empresa que con tanto ahinco defienden algunos liberales.... le importa mucho más el beneficio propio, que conseguir que sus propios empleados, dejen de ser estafados año tras años

Y con esa actitud, corren espantados, cuando descubren que el mínimo que deben pagar cada año, es superior al del año anterior, como si con eso, no estuviesen esquilmando, la capacidad de supervivencia de la clase trabajadora.
0 K 7
#5 Grandpiano
Curiosa no-noticia: aún no se sabe si el SMI subirá en 2026 y ni siquiera hay ninguna cifra propuesta para negociar.
0 K 7

