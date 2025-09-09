La subida del SMI en 2026 recortará la brecha salarial de género

La subida del salario mínimo, que beneficiará a 2,4 millones de personas, impactará sobre todo en mujeres y sectores precarios. Del total de empleados que cobran el SMI, casi dos tercios son mujeres: el 65,8 %. La explicación se encuentra en la estructura del mercado laboral español: ellas concentran en mayor proporción los empleos más precarios y con los salarios bajos.
| etiquetas: trabajo , empleo , salario mínimo , smi , brecha de género
A ver lo que trada algún neoliberal de menémae en meterse con la brecha de género.
Edit: ya se me han adelantado
Lógicamente, con el paso del tiempo los salarios medianos volverán a distanciarse, pero en el corto plazo esto puede generar malestar y roces entre trabajadores cualificados y empresas, aumentar la conflictividad y la movilidad-temporalidad… » ver todo el comentario
La comparativa no es muy buena porque el negro que ya tiene un caballo ve que se lo dan a otro negro, entonces él quiere uno mejor ... y eso está bien.
Fijate que el compañero ha dicho "puede generar malestar y roces entre trabajadores cualificados y empresas" ... eso es bueno.
Lo que sería malo es que generase malestar y roces ENTRE TRABAJADORES.
Recuerdo un momento del cloacas junto a Marhuenda hablando de los estibadores diciendo "Ccobran mas que yo, esto no se puede permitir, hay que quitarselo". Toda la mesa en silencio dejandole hablar.
No culpes a las mejoras generales de tu malestar personal.
El problema de subir los salarios mínimos tan rápido es que se están igualando a los salarios medios (o medianos, mejor dicho), lo cual puede enfadar a trabajadores cualificados pues ven que su trabajo especializado no está tan bien remunerado como debiera.
Si cobrabas lo que ahora es el salario mínimo o poco más ... o muy cualificado no estabas o se estaban riendo de tí en tu cara.
De nuevo, el mundo de empresa que con tanto ahinco defienden algunos liberales.... le importa mucho más el beneficio propio, que conseguir que sus propios empleados, dejen de ser estafados año tras años
Y con esa actitud, corren espantados, cuando descubren que el mínimo que deben pagar cada año, es superior al del año anterior, como si con eso, no estuviesen esquilmando, la capacidad de supervivencia de la clase trabajadora.