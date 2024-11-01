edición general
Subida histórica del salario mínimo por hora en Japón: 63 yenes

El 4 de agosto, el Consejo Central del Salario Mínimo recomendó al ministro Takamaro subir 63 yenes el salario mínimo para el año fiscal 2025. Supera con creces los 43 yenes de 2023 y los 51 yenes de 2024, y es el mayor incremento en la historia. El salario medio nacional pasaría de 1.055 a 1.118 yenes (6,53 €) por hora, superando los 1.000 yenes en todas las prefecturas. Tokio (1.226) y Kanagawa (1.225) superarán por primera vez los 1.200 yenes. El Gobierno planea alcanzar los 1.500 yenes en la década de 2020: un aumento medio anual del 7,3 %.

Verdaderofalso
Uffff eso va a destruir millones de empleos
tromperri
#1 no se si es ironía…
Pero por si acaso … que quede claro ya: Subir el SMI no destruye empleo. Está más que demostrado. Al contrario, genera dinamismo económico y reduce la desigualdad.
#4 SpeakerBR
#1 Japón es otro mundo. Fijate que quiebran decenas de restaurantes porque no pueden subir el precio de los ramen a más de 1000 yenes (6 euros.) ¿Te imaginas que en España no subieran el precio de los restaurantes? En Sevilla ya es normal ver el ramen a 12 ó 14 euros y la bebida se paga aparte.

www.eleconomista.es/economia/noticias/13159592/01/25/la-carcel-de-los-
#5 el_gran_reset *
#1 lo que destruye empleo es la inmigración... ah que no tienen :palm:
Khadgar
Por poner las cosas en perspectiva, si hablamos de 1700 horas anuales, la subida es de 107 000¥, o lo que es lo mismo, 624€ al año. Sería como si aquí pasásemos de 16.576€ a 17.200€.
mariKarmo
Rojo comunishitas
