Subida histórica del salario mínimo por hora en Japón: 63 yenes

El 4 de agosto, el Consejo Central del Salario Mínimo recomendó al ministro Takamaro subir 63 yenes el salario mínimo para el año fiscal 2025. Supera con creces los 43 yenes de 2023 y los 51 yenes de 2024, y es el mayor incremento en la historia. El salario medio nacional pasaría de 1.055 a 1.118 yenes (6,53 €) por hora, superando los 1.000 yenes en todas las prefecturas. Tokio (1.226) y Kanagawa (1.225) superarán por primera vez los 1.200 yenes. El Gobierno planea alcanzar los 1.500 yenes en la década de 2020: un aumento medio anual del 7,3 %.