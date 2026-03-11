edición general
6 meneos
16 clics
La subida de la gasolina y el diésel dispara el interés por los coches eléctricos

La subida de la gasolina y el diésel dispara el interés por los coches eléctricos

Según recogen varios portales alemanes, el interés de los clientes por el coche eléctrico se ha disparado a raíz del encarecimiento de los carburantes por la guerra en Irán. Los precios de los carburantes continúan subiendo a pesar de la reciente bajada del petróleo. La guerra de Irán está demostrando, una vez más, la necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Algo que aparentemente ha empezado a calar entre la ciudadanía, como demuestra el creciente interés de muchos clientes por los coches eléctricos.

| etiquetas: subida , gasolina , diésel , dispara , interés , coches , eléctricos
5 1 0 K 47 cocheElectr
3 comentarios
5 1 0 K 47 cocheElectr
Tertuliano_equidistante #1 Tertuliano_equidistante
La clara ganadora de esta guerra va a ser China. Exactamente lo contrario de lo que pretende EEUU.
3 K 33
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 Las guerras del zanahorio para hundir a China y sus curiosos efectos.
0 K 11
lameiro #2 lameiro
Sí, porque la energía electrica no va a subir...
1 K 24

menéame