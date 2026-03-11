La subida de la gasolina y el diésel dispara el interés por los coches eléctricos

Según recogen varios portales alemanes, el interés de los clientes por el coche eléctrico se ha disparado a raíz del encarecimiento de los carburantes por la guerra en Irán. Los precios de los carburantes continúan subiendo a pesar de la reciente bajada del petróleo. La guerra de Irán está demostrando, una vez más, la necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Algo que aparentemente ha empezado a calar entre la ciudadanía, como demuestra el creciente interés de muchos clientes por los coches eléctricos.