Los precios del petróleo subieron el lunes por la mañana en Asia después de que los planes para una segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán volvieran a estancarse. El Brent, el referente mundial, subió un 1% hasta los 106,50 dólares (78,66 libras) por barril, mientras que el crudo estadounidense aumentó un 1% hasta los 95,40 dólares. Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el sábado que Washington había cancelado los planes de enviar un equipo a Pakistán.
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Y el petróleo sube por el bloqueo de los OTNazis, que los otros bien que dejan pasar bajo pago (2 millones, en comparación de la carga de un petrolero, es como si nos cobrar la gasolinera 50 céntimos por repostar)