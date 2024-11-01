Suben los precios del petróleo tras estancarse las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán [ENG]

Los precios del petróleo subieron el lunes por la mañana en Asia después de que los planes para una segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán volvieran a estancarse. El Brent, el referente mundial, subió un 1% hasta los 106,50 dólares (78,66 libras) por barril, mientras que el crudo estadounidense aumentó un 1% hasta los 95,40 dólares. Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el sábado que Washington había cancelado los planes de enviar un equipo a Pakistán.