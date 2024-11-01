edición general
3 meneos
86 clics
Sube "La Gasolina"

Sube "La Gasolina"  

Sube "La Gasolina" ????⛽️???? Parodia Daddi Yankee

| etiquetas: sube , gasolina , guerra , iran
2 1 0 K 35 politica
2 comentarios
2 1 0 K 35 politica
vicus. #1 vicus.
Para alegrar la mañana del personal del si a la guerra, que es muy perra.
0 K 20
lonnegan #2 lonnegan
Ayer llené el depósito a 1.56. Ni tan mal viendo lo visto.
0 K 11

menéame