edición general
7 meneos
7 clics
La subasta millonaria del legado de las "mujeres pobres" de Estepona acerca el desembarco de una universidad privada

La subasta millonaria del legado de las "mujeres pobres" de Estepona acerca el desembarco de una universidad privada

La Fundación Antonia Guerrero busca comprador para más de 100.000 metros cuadrados de terreno que aquella mujer legó para que las “mujeres pobres” de Estepona pudieran acceder a estudios universitarios. Los interesados deberán acreditar músculo financiero: de salida son 66 millones de euros, que podrían elevarse en función de las pujas que la Fundación reciba por el lote de siete parcelas, listo para construir y ubicado en una zona privilegiada de uno de los municipios más atractivos de España para la inversión inmobiliaria en el segmento del l

| etiquetas: estepona , josé maria garcia urbano , sanidad privada
5 2 0 K 74 actualidad
1 comentarios
5 2 0 K 74 actualidad
kastanedowski #1 kastanedowski
Y los hombres pobres?
0 K 9

menéame