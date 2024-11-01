LOS SUAVES, "Ese día piensa en mí".  

Directo de "29 años, 9 meses y 1 día". Grabado el 18 de septiembre de 2010. Yosi Domínguez, Alberto Cereijo, Charli Domínguez, Fernando Calvo y Tino Mojón: Los Suaves, en el concierto conmemorativo de los 30 años de carrera de la banda. La banda nace en 1979 en Orense, formada por los hermanos Domínguez (Yosi, Charly y Javier), si bien los que conformaron la banda durante casi toda su trayectoria fueron Yosi y Charly. La canción 'Ese día piensa en mí' es una emotiva reflexión sobre la muerte y la aceptación del destino final de cada individuo.