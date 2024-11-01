edición general
LOS SUAVES, "Ese día piensa en mí".  

Directo de "29 años, 9 meses y 1 día". Grabado el 18 de septiembre de 2010. Yosi Domínguez, Alberto Cereijo, Charli Domínguez, Fernando Calvo y Tino Mojón: Los Suaves, en el concierto conmemorativo de los 30 años de carrera de la banda. La banda nace en 1979 en Orense, formada por los hermanos Domínguez (Yosi, Charly y Javier), si bien los que conformaron la banda durante casi toda su trayectoria fueron Yosi y Charly. La canción 'Ese día piensa en mí' es una emotiva reflexión sobre la muerte y la aceptación del destino final de cada individuo.

#6 Leon_Bocanegra
Esta semana se cumplen 9 años desde que me hice esto  media
Macadam #1 Macadam
Hay Suaves, hay...
Furiano.46 #2 Furiano.46
Temazo!! No vengo a crear debate pero leer Orense.... Me da un escalofrío....:-D
autonomator #3 autonomator *
Cada vez que oigo este tema vienen a mi memoria; mejores amigos, viajes, acampadas, borracheras, besos en portales, sexo furtivo en la trasera de un coche... que bonito es tener anclas a momentos ya sean canciones, olores, comidas, lugares.

#2 en las etiquetas hay reparto 8-D
Furiano.46 #4 Furiano.46
#3 se agradece
PauMarí #5 PauMarí
Todos los policías nacionales deberían ser como Yosi...
