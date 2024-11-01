Streaming de vídeo en hardware de juegos de los años 80 [ENG]  

¿Qué sucede cuando se intenta crear una plataforma de transmisión de vídeo utilizando hardware anterior a la World Wide Web? Esta charla explora un ambicioso proyecto que transforma la humilde Sega Mega Drive / Sega Genesis en un reproductor de vídeo en streaming completo. Desde sacar el máximo rendimiento al hardware de sprites de 16 bits, pasando por la codificación de vídeo personalizada, hasta sorprendentes esquemas de compresión y algunos trucos de hardware muy feos, finalmente conseguimos 240p a 10 fps con audio de 8 bits.