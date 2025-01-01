edición general
El streamer francés Jean Pormanove muere mientras dormía a los 46 años [ING]

Según medios franceses, Jean Pormanove fue sometido repetidamente a humillaciones durante sus transmisiones por parte de sus "amigos" Naruto y Safine. Antes de su muerte, el streamer supuestamente sufrió "diez días y noches de tortura", incluyendo violencia física extrema, privación del sueño e ingestión de productos tóxicos. Los críticos argumentan que este entorno podría haberle afectado, y algunos videos que circulan en línea han generado indignación en la comunidad en general.

antesdarle #4 antesdarle
diez días y noches de tortura, incluyendo violencia física extrema, privación del sueño e ingestión. Y los críticos dicen “podría haberle afectado” :shit:
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Cosas de streamers, creadores de contenido, influencers.
Rorschach_ #5 Rorschach_
¿En que comunidad?... ¿en la de los imbéciles pasados de vueltas?
Anda a Parla.
#2 Leon_Bocanegra
Antes de su muerte, el streamer supuestamente sufrió "diez días y noches de tortura", incluyendo violencia física extrema, privación del sueño e ingestión de productos tóxicos. Los críticos argumentan que este entorno podría haberle afectado

Bah, no creo que le haya afectado eso. Yo me preguntaría más bien, si se puso la kakuna.
skaworld #3 skaworld *
#2 joder he visto la cara, 46 tacos y.... igual "el entorno" incluye otras cosas  media
ricambigaetani #1 ricambigaetani
muy black mirror no? como esos dos de las hipotecas farloperas
Nylo #6 Nylo *
Se me ocurre que lo de la violencia física extrema podría haber sido un factor. Pero espero que alguien haga un artículo decente sobre el streamer este, porque de lo meneado no saco nada en claro. ¿Las torturas eran consentidas? ¿Por qué, para qué y cómo?
#8 Leon_Bocanegra
#6 con la cara que tiene diría que era para conseguir droga
