Strategy salva un buen puñado de dinero: las tesoreras logran una prórroga para seguir cotizando en los índices MSCI

Strategy ha esquivado una bala: podrá seguir cotizando en los índices MSCI. La permanencia de la compañía y del resto de las tesoreras estaba en cuestión y la dueña de los índices ha estado revisando su continuidad en los mismos. Finalmente, las permite seguir cotizando en ellos, aunque es una decisión temporal. MSCI ha dado una especie de prórroga a las ballenas de criptomonedas, a las que les entra mucho dinero pasivamente solo por estar presentes en estos indicadores.