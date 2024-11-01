·
5
meneos
8
clics
Stop Biometano Socuéllamos presenta alegaciones a la modificación urbanística
El colectivo considera “insuficiente” el borrador municipal para proteger la salud, el agua y el territorio frente a plantas de biometano y macrogranjas. Relacionada:
www.meneame.net/story/plataforma-stop-biometano-intensifica-oposicion-

etiquetas

stop biometano

socuéllamos

alegaciones

modificación urbanistica
