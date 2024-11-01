edición general
Stop Biometano Socuéllamos presenta alegaciones a la modificación urbanística

El colectivo considera “insuficiente” el borrador municipal para proteger la salud, el agua y el territorio frente a plantas de biometano y macrogranjas. Relacionada: www.meneame.net/story/plataforma-stop-biometano-intensifica-oposicion-

| etiquetas: stop biometano , socuéllamos , alegaciones , modificación urbanistica
