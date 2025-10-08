Steve Jones, CEO del polémico porn.ai, sobre las 'novias' de IA: "No se humillan, no se van a suicidar"

El auge de las novias virtuales creadas con inteligencia artificial ha abierto un debate internacional sobre los límites éticos del deseo digital, como explican en The Guardian. En este contexto, el fundador de porn.ai, Steve Jones, sostiene que la inteligencia artificial puede ser una alternativa segura frente a la pornografía tradicional, al eliminar los riesgos de explotación y abuso que afectan a los intérpretes humanos.