Steve Jones, CEO del polémico porn.ai, sobre las 'novias' de IA: "No se humillan, no se van a suicidar"

El auge de las novias virtuales creadas con inteligencia artificial ha abierto un debate internacional sobre los límites éticos del deseo digital, como explican en The Guardian. En este contexto, el fundador de porn.ai, Steve Jones, sostiene que la inteligencia artificial puede ser una alternativa segura frente a la pornografía tradicional, al eliminar los riesgos de explotación y abuso que afectan a los intérpretes humanos.
| etiquetas: novias , virtuales , ia , porn , internet
Ya hay que ser gilipollas. Es como los que se escandalizaban de unas muñecas sexuales que tenían la opción de "ser violadas", o las muñecas sexuales infantiles. Una muñeca o un avatar digital creado por una IA no tiene sentimientos, no sufre y no puede ser humillada.
Otra cosa, y que debería ser tratada aparte, es si el uso de esas muñecas o el consumo de pornografía generada por IA puede inducir a cometer agresiones sexuales o… » ver todo el comentario
www.youtube.com/watch?v=ToGtnun1pR4
Estoy con el CEO, en principio.
Las mujeres deberian verlo como algo positivo.
Ya no mas perdedores o feos detras de uds, podran concentrarse en los alfa, si es que les dan bola