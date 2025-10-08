edición general
Steve Jones, CEO del polémico porn.ai, sobre las 'novias' de IA: "No se humillan, no se van a suicidar"

El auge de las novias virtuales creadas con inteligencia artificial ha abierto un debate internacional sobre los límites éticos del deseo digital, como explican en The Guardian. En este contexto, el fundador de porn.ai, Steve Jones, sostiene que la inteligencia artificial puede ser una alternativa segura frente a la pornografía tradicional, al eliminar los riesgos de explotación y abuso que afectan a los intérpretes humanos.

Torrezzno #2 Torrezzno
Eso ya existía en el cobra mission  media
0 K 20
strike5000 #5 strike5000
"límites éticos del deseo digital"

Ya hay que ser gilipollas. Es como los que se escandalizaban de unas muñecas sexuales que tenían la opción de "ser violadas", o las muñecas sexuales infantiles. Una muñeca o un avatar digital creado por una IA no tiene sentimientos, no sufre y no puede ser humillada.

Otra cosa, y que debería ser tratada aparte, es si el uso de esas muñecas o el consumo de pornografía generada por IA puede inducir a cometer agresiones sexuales o…   » ver todo el comentario
3 K 16
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es como mi muñeca hinchable. Hasta que un dia se fue con otro.
0 K 15
#3 XXguiriXX
Lo de que se suicidan no es coña, y sigue siendo un misterio.
0 K 12
repix #7 repix
Solo las mujeres entendemos el puto asco que esto.
0 K 7
#8 EISev
#7 excepto las que se compran un billete a Cuba, Senegal o Costa de Marfil a hacer turismo sexual, claro
0 K 14
azathothruna #6 azathothruna *
Solo se necesitan fembots y poner esas IA ahi.
Estoy con el CEO, en principio.
Las mujeres deberian verlo como algo positivo.
Ya no mas perdedores o feos detras de uds, podran concentrarse en los alfa, si es que les dan bola :troll:
1 K 4

