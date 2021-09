Steve Jobs, Bill Gates, Tim Cook... ¿por qué no dejaban a sus hijos y sobrinos usar móviles, tablets y redes sociales?

Steve Jobs, Bill Gates, Tim Cook y otros muchos CEOs y ejecutivos de compañías tecnológicas, no permiten que sus hijos y sobrinos pequeños usen móviles, tablets o redes sociales. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Somos más sabios que los padres de la tecnología? Chris Anderson, director ejecutivo de 3D Robotics y ex editor de Wired: "[…] Eso es porque hemos visto los peligros de la tecnología de primera mano. Lo he visto en mí mismo, no quiero que les pase a mis hijos."