Steve Bannon y otros referentes MAGA afines a Trump atacan la investigación oficial del asesinato de Kirk: "Parece un guión"

“No me lo creo”, ha afirmado Steve Bannon. “Parece un guion”, ha criticado Catturd –Phillip Buchanan, 3,9 millones de seguidores en X–. @MJTruthUltra, una cuenta ultra con más de 565.000 seguidores, lo calificó como “la confesión y el relato de los acontecimientos más convenientes en la historia de la humanidad”. Y Candace Owens sentenciaba: “Estos mensajes están manipulados”.