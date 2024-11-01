edición general
Steve Bannon y otros referentes MAGA afines a Trump atacan la investigación oficial del asesinato de Kirk: "Parece un guión"

“No me lo creo”, ha afirmado Steve Bannon. “Parece un guion”, ha criticado Catturd –Phillip Buchanan, 3,9 millones de seguidores en X–. @MJTruthUltra, una cuenta ultra con más de 565.000 seguidores, lo calificó como “la confesión y el relato de los acontecimientos más convenientes en la historia de la humanidad”. Y Candace Owens sentenciaba: “Estos mensajes están manipulados”.

charlie kirk , bannon , extrema derecha , trump , maga
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Que acaban a hostias entre ellos, ni cotiza
themarquesito #2 themarquesito
#1 Ya están tardando
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#4 #5 #2 la cuenta @MJTruthUltra es de lo mejor que he visto xD xD

Voy hacer una que sea TruthUltraPlus xD
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Porque la investigacion no dice como les interesa que es un protransexuales de izquierda?
sotillo #3 sotillo
Ya dije que cuando en una peli de asesinatos salen tantas y tan claras pruebas del asesinato y el asesino, siempre acaba de descubrirse que es un montaje
#5 Slagathor *
Les gusta tanto una conspiración a estos, les fascina hasta tal punto, que están dispuestos a renunciar al regalo en bandeja de poder poner la diana en la izquierda, y prefieren tirarse mierda entre sí sólo para poder montarse otra película de élites manipulando a las masas y moviendo hilos en la oscuridad

Serán falsos los mensajes? Bueno, si así fuera se terminará sabiendo, pero perfectamente pueden ser verdaderos (y que quede claro que considero indignante cómo se están usando para atacar a…   » ver todo el comentario
