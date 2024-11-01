Stephen Miller se esconde de los manifestantes viviendo en una base militar [ENG]

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, es uno de los miembros del Gobierno de Donald Trump que se han refugiado en bases militares para evitar el contacto con un público que, según dicen, los detesta. Según informó The Atlantic este jueves, Miller, su esposa y sus dos hijos se han mudado desde su casa al norte de Arlington (Virginia) a una base militar de EE. UU., después de que activistas locales iniciaran una campaña para señalarlo públicamente por su papel en la dura política de Trump sobre inmigración y delitos.