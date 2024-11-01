edición general
Stephen Miller se esconde de los manifestantes viviendo en una base militar [ENG]

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, es uno de los miembros del Gobierno de Donald Trump que se han refugiado en bases militares para evitar el contacto con un público que, según dicen, los detesta. Según informó The Atlantic este jueves, Miller, su esposa y sus dos hijos se han mudado desde su casa al norte de Arlington (Virginia) a una base militar de EE. UU., después de que activistas locales iniciaran una campaña para señalarlo públicamente por su papel en la dura política de Trump sobre inmigración y delitos.

Andreham #2 Andreham
Es importante y bueno que pasen miedo.

Es preocupante y malo que para evitar pasar miedo, se metan en viviendas de militares que prefieren protegerles a ellos que unirse al pueblo.
#3 Grahml
"Un grupo llamado Arlington Neighbors United for Humanity ha organizado protestas cerca de la casa de este siniestro político, ha pegado carteles de “se busca” con su dirección acusándole de “crímenes contra la humanidad” y ha escrito mensajes con tiza en la acera frente a su vivienda advirtiendo que “Miller está atacando a familias”.

Katie Miller se quejó de que, al día siguiente de que el activista de ultraderecha Charlie Kirk muriera, un manifestante se le acercó frente a su casa.

#1 Grahml
Resumen  media
