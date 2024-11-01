Stephen Miller afirma que llamar autoritario a Trump «incita a la violencia y al terrorismo» [Eng]  

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, dejó claro hasta dónde está dispuesto a llegar para criminalizar la disidencia contra el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales el miércoles, en la que insinuó que el mero hecho de describir las acciones del presidente como «autoritarias» equivale a un delito penal. «Intentar criminalizar el acto de llamar «autoritario» a un gobierno», dijo un periodista, «es exactamente lo que haría un gobierno autoritario».