20
meneos
89
clics
Stephen King, sobre Trump: "¿Se puede confiar en un presidente que no sabe ortografía y escribe mayúsculas al azar?"
"Putin tomó a Trump como un tonto", ha señalado.
trump
stephen king
17
3
0
401
actualidad
12 comentarios
#8
Heni
Bueno, al menos no se caga encima como Biden... o si?
0
K
13
#5
Leon_Bocanegra
Si ese fuera el motivo para desconfiar de Trump...
0
K
12
#10
Khadgar
¿Se puede confiar en un violador, pedófilo, que ha sido condenado criminalmente?
0
K
12
#3
Golan_Trevize
Mira que amo a S. King, pero el problema de Trump no está en las formas (que también), sino fundamentalmente en lo que dice.
0
K
11
#4
silencer
A qué se refiere?
0
K
11
#6
DDJ
*
#4
BeTe tU a SaVEr No lo veo pA tanTO
1
K
17
#11
HeilHynkel
#6
Faltan Hs
0
K
15
#12
atxesun
#6
veo
-> BeO
0
K
7
#1
obmultimedia
Se debe de desconfiar de un presidente que firma con rotulador como si fuese un niño de parvulario.
0
K
10
#7
Ka0
#1
Ya lo dijeron Les Luthiers:
"Si aquel que dice ser tu mejor amigo te clava un puñal en la espalda, debes desconfiar de su amistad."
5
K
75
#9
Popsandbangs
Cierto es que Biden mantuvo a Putin a raya
0
K
9
#2
antesdarle
No, pero la mayoría de sus compatriotas son deficientes mentales.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
