Stephen King, sobre Trump: "¿Se puede confiar en un presidente que no sabe ortografía y escribe mayúsculas al azar?"

"Putin tomó a Trump como un tonto", ha señalado.

Comentarios destacados:    
Heni
Bueno, al menos no se caga encima como Biden... o si? :troll:
Leon_Bocanegra
Si ese fuera el motivo para desconfiar de Trump...
Khadgar
¿Se puede confiar en un violador, pedófilo, que ha sido condenado criminalmente? :roll:
Golan_Trevize
Mira que amo a S. King, pero el problema de Trump no está en las formas (que también), sino fundamentalmente en lo que dice.
silencer
A qué se refiere?
DDJ
#4 BeTe tU a SaVEr No lo veo pA tanTO
HeilHynkel
#6

Faltan Hs xD
atxesun
#6 veo -> BeO
obmultimedia
Se debe de desconfiar de un presidente que firma con rotulador como si fuese un niño de parvulario.
Ka0
#1 Ya lo dijeron Les Luthiers:
"Si aquel que dice ser tu mejor amigo te clava un puñal en la espalda, debes desconfiar de su amistad."
Popsandbangs
Cierto es que Biden mantuvo a Putin a raya
antesdarle
No, pero la mayoría de sus compatriotas son deficientes mentales.
