Starmer anuncia la "brit card" obligatoria para trabajar [opinión]  

El Reino Unido acaba de anunciar la “Brit Card”, una identificación digital obligatoria que promete modernizar trámites y reforzar la seguridad… pero también enciende todas las alarmas sobre vigilancia masiva y pérdida de libertades. En este video analizamos qué significa realmente este cambio histórico, por qué genera tanta polémica y cómo podría transformar la vida cotidiana de millones de personas. Veremos paralelismos con otros países, riesgos de privacidad, posibles escenarios distópicos y la delgada línea entre comodidad y control estatal

calde #1 calde
por favor, no pongáis videos de profesionales del bulo. Hay mucho donde elegir para subir links como para tener que recurrir a esta gente.
