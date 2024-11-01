Starmer anuncia la "brit card" obligatoria para trabajar [opinión]  

El Reino Unido acaba de anunciar la “Brit Card”, una identificación digital obligatoria que promete modernizar trámites y reforzar la seguridad… pero también enciende todas las alarmas sobre vigilancia masiva y pérdida de libertades. En este video analizamos qué significa realmente este cambio histórico, por qué genera tanta polémica y cómo podría transformar la vida cotidiana de millones de personas. Veremos paralelismos con otros países, riesgos de privacidad, posibles escenarios distópicos y la delgada línea entre comodidad y control estatal