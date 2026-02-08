SpaceX y Blue Origin: la Luna es la prioridad absoluta

Como sabemos, el administrador interino de la NASA Sean Duffy no logró permanecer en el cargo y su puesto ahora lo ocupa Jared Isaacman. Sin embargo, quién iba a decir que una de las pocas cosas que Duffy promovió durante su breve paso por el cargo iba a pasar a ser una prioridad para la agencia espacial estadounidense. Nos referimos, claro está, a poner por delante un alunizaje tripulado frente a otros proyectos espaciales, con el objetivo de vencer a China en esta nueva carrera lunar.