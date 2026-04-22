SpaceX: 600 recuperaciones de una primera etapa del Falcon y retirada de la barcaza JRTI

El pasado 19 de abril de 2026 a las 16:03 UTC SpaceX lanzaba un Falcon 9 en una rutinaria misión para poner en órbita 25 satélites Starlink v2 desde la rampa SLC-4E de Vandenberg (misión Starlink Grupo 17-22). La etapa B1097, que efectuaba su octavo vuelo, aterrizaba con éxito poco después en la barcaza OCISLY (Of Course I Still Love You), situada en el océano Pacífico. La misión era rutinaria, sí, pero marcó el 600º aterrizaje de una primera etapa de un cohete Falcon.