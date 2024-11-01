edición general
5 meneos
108 clics
¡Soy heavy!

¡Soy heavy!  

Raul Cimas protagoniza un momento musical de lo mas heavy en el cual asegura estar enamorado de Satan

| etiquetas: soy , heavy , muchachada , nui
4 1 3 K 10 ocio
7 comentarios
4 1 3 K 10 ocio
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Nunca se publicará las veces suficientes.
0 K 13
johel #6 johel *
#3 #4 Añadid a zorman, que tampoco lo hemos enlazado :-D
www.youtube.com/watch?v=AjcVZBOf3KI

p.d. Dejo baron rojo para mas tarde ;)
1 K 24
pitercio #5 pitercio *
Se oye comentar a las gentes del lugar:
los rockeros no son buenos.
Si no te portas bien
te echarás pronto a perder
y caerás en el infierno.
0 K 12
Galero #2 Galero
Pues no se ha puesto veces ya por aquí ni nada :palm:
0 K 10
#7 arreglenenlacemagico
gangrenaaaa!!! :ffu:
0 K 8

menéame