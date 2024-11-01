edición general
«South Park»: Trump aterroriza al presidente de la FCC, Brendan Carr (Eng)

En el quinto episodio de la temporada 27 de «South Park», Donald Trump aterroriza sin querer al presidente de la FCC, Brendan Carr, mientras intenta deshacerse del bebé de Satanás. Mientras tanto, Trump trama cómo deshacerse de su futuro hijo ilegítimo con Satanás para no tener que renunciar a su extravagante estilo de vida. Sin embargo, cada vez que intenta atraer a su amante a una trampa, Carr, frenético, se convierte en el blanco involuntario.

reithor #1 reithor
Fomento Construcciones y Contratas, los Albertos y las koplowitz, en el punto de mira de Donald.
sleep_timer #2 sleep_timer
#1 Como vea a Florentino verás.
xD
