South Park: en contra de los judíos (temporada 27) episodio 5  

En este nuevo capítulo de South Park volvió sin miedo a nada, en este espisodio se burlan de las casas de apuestas, del conflicto Israel-Gaza y hasta del hijo de Trump con Satan. Stan les muestra la nueva app de apuestas, donde la gente puede apostar por cualquier cosa, Stan les muestra distintos opciones de apuestas, incluso una ofensiva donde se planeta que la mamá de Kyle podría destruir un hospital palestino solo por ser judía.